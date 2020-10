Covid, Cei lancia l'allarme usura: sei milioni le famiglie a rischio

La pandemia ha fatto salire "ad almeno sei milioni il numero di famiglie" a rischio usura per sovra-indebitamento oppure "in equilibrio precario tra reddito disponibile e debiti 'ordinari'". Lo rivelano le stime aggiornate della Consulta nazionale Antiusura, in seguito alle quali il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo, lancia l'allarme: "Lo shock della malattia ha accresciuto l'emergenza delle famiglie in sofferenza finanziaria".