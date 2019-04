Napoli, intervento per dimagrire: 29enne muore dopo un mese di calvario

Il calvario di Raffaele Arcella inizia nel mese di marzo, quando si sottopone a un intervento di bypass gastrico con l'intento di dimagrire presso una clinica di Ottaviano, nella provincia di Napoli. Le sue condizioni di salute, però, si aggravano improvvisamente: accusa febbre alta e problemi respiratori e i medici della struttura decidono di sottoporlo a un secondo intervento chirurgico. Ma tutto precipita. Viene trasferito d'urgenza all'ospedale Policlinico di Napoli, con ricovero in Rianimazione in condizioni disperate. Per cercare di salvargli la vita arriva un'altra operazione, la terza, ma non c'è stato nulla da fare. Sabato pomeriggio Raffaele, 29enne di Caivano, è morto.