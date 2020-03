Napoli, famiglia dorme in macchina: quartiere raccoglie 800 euro, vestiti, cibo e mette a disposizione una casa

Napoli mostra il suo grande cuore aiutando una famiglia in difficoltà. Una giovane coppia, già in precarie condizioni economiche e messa ancor più a dura prova dall'emergenza coronavirus, dormiva in macchina da un mese. Un intero quartiere, precisamente di Corso Garibaldi, ha lanciato una raccolta fondi per dare un contributo alla famiglia. In poche ore, sono stati racimolati 800 euro, cibi, vestiti. Inoltre, uno dei residenti ha messo a disposizione una sua casa vacanza.