Coronavirus, "ci avete salvato dal mare e Milano ci ha accolto": la comunità etiope dona cibo alla Croce Rossa

"La Croce Rossa ci ha salvato dal mare, Milano ha accolto noi e i nostri figli. Per questo motivo abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra solidarietà". Con queste parole la comunità etiope Oromo di Milano ha spiegato come mai ha voluto donare generi alimentari per famiglie e persone in difficoltà durante l'emergenza coronavirus.