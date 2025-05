Napoli, trovate a poca distanza una donna morta e un'altra ferita: ipotesi tentato omicidio-suicidio

I carabinieri non escludono l'ipotesi di tentato omicidio-suicidio nelle indagini scattate questa notte sul ritrovamento di una donna gravemente ferita in un'auto, a Napoli, e la morte, a colpi d'arma da fuoco, di un'altra donna, il cui cadavere è stato rinvenuto a terra, a poche centinaia di metri dal luogo da dove si trovava la donna ferita. La prima, la 31enne Daniela Strazzullo, è stata soccorsa infatti in via don Luigi Sturzo e adesso è ricoverata in coma all'ospedale del Mare del quartiere Ponticelli. L'altra, la 34enne llaria Capezzuto, invece è stata trovata senza vita in via Pinocchio.