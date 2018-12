Napoli, difese migrante da insulti razzisti: Mattarella la premia per il suo coraggio

Tra gli altri "eroi per caso"- l'Omri infatti è il premio istituito dal Quirinale per premiare persone comuni che hanno dimostrato coraggio e impegno civile nella vita di tutti i giorni - anche l'allenatore di serie C Igor Trocchia che decise di ritirare la sua squadra dal torneo dopo alcuni insulti razzisti a un suo calciatore di colore. Un episodio che diventa tristemente attuale dopo gli insulti in campo a Koulibaly.



Sarà un Omri dunque all'insegna del tema dell'antirazzismo, ma riceveranno il premio anche molti volontari, gli "eroi" del Terzo settore, anche loro balzati negli ultimi giorni agli onori della cronaca dopo la norma inserita nel maxiemendamento della Manovra di un aumento delle tasse per le associazioni no profit. Una decisione che ha scatenato molte polemiche, tanto da costringere il Governo a tornare sui propri passi.