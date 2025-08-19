Napoli, due detenuti evadono dal carcere di Poggioreale: catturati entrambi

Due detenuti sono evasi nella notte dal carcere napoletano di Poggioreale: si tratta dell'algerino Mahrez Souki e del siriano Kazem Mohmed Elokla, rispettivamente di 32 e 23 anni. Erano in carcere per rapina. La fuga è avvenuta attraverso un foro nel muro perimetrale: i due si sono quindi calati lungo la cinta utilizzando una corda rudimentale. Entrambi sono stati catturati velocemente.