Cronaca
un algerino e un siriano

Napoli, due detenuti evadono dal carcere di Poggioreale: catturati entrambi

In cella per rapina, i due sono riusciti a scappare attraverso un foro nel muro, calandosi poi con una corda rudimentale lungo la cinta

19 Ago 2025 - 13:52
© ansa

© ansa

Due detenuti sono evasi nella notte dal carcere napoletano di Poggioreale: si tratta dell'algerino Mahrez Souki e del siriano Kazem Mohmed Elokla, rispettivamente di 32 e 23 anni. Erano in carcere per rapina.  La fuga è avvenuta attraverso un foro nel muro perimetrale: i due si sono quindi calati lungo la cinta utilizzando una corda rudimentale. Entrambi sono stati catturati velocemente.

Rintracciati entrambi i detenuti

 Il primo ritrovato dalla polizia penitenziaria è il siriano 23enne, che è stato poi interrogato in Procura a Napoli, dove è stata aperta un'inchiesta sull'evasione. Poche ore dopo è stato rintracciato e bloccato dalla polizia penitenziaria anche l'algerino, che si trovavano, come l'altro, a Mondragone, nel Casertano. 

Osapp: evasi di notte

  Leo Beneduci, segretario generale dell'Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria (Osapp), ha detto che probabilmente "l'evasione è stata messa in atto verso le 3 o le 4", con i  due detenuti che hanno approfittato "della ridotta presenza di personale di polizia nel mese di agosto". 

Dirigente del sindacato: "Poggioreale per anni una fortezza"

 Il dirigente nazionale del sindacato Vincenzo Santoriello dice che la duplice evasione "segna una ferita profondissima: Poggioreale, che per decenni è stata considerata una fortezza da cui era impensabile evadere, oggi diventa il simbolo del crollo dell'intero sistema penitenziario. Se un'istituzione come Poggioreale non riesce più a garantire sicurezza, significa che il problema ha raggiunto un livello di gravità estrema e non più rinviabile". 

napoli
poggioreale

