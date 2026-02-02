Napoli, morde al petto un carabiniere durante un controllo: arrestato 50enne

Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma e hanno chiesto all’uomo di fornire le proprie generalità. Il 50enne si è opposto al controllo, colpendo uno dei carabinieri e mordendolo al petto. Il militare è stato medicato. L’uomo è stato condotto in arresto con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio.