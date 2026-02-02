Napoli, morde al petto un carabiniere durante un controllo: arrestato 50enne
L’uomo, di origini ghanesi, ha reagito con violenza all’identificazione in via Roma. Il militare ferito ha una prognosi di sette giorni
© Carabinieri
Un uomo di 50 anni, di origini ghanesi, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Secondigliano dopo aver aggredito un militare durante un controllo. Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’episodio è avvenuto in via Roma, in direzione Scampia, dopo una segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti che avevano indicato la presenza di un uomo che molestava i passanti.
Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma e hanno chiesto all’uomo di fornire le proprie generalità. Il 50enne si è opposto al controllo, colpendo uno dei carabinieri e mordendolo al petto. Il militare è stato medicato. L’uomo è stato condotto in arresto con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio.