Sacile (Pordenone), anziana bloccata a letto per l'influenza: i carabinieri le portano da mangiare

A Sacile (Pordenone), una donna di 74 anni bloccata a letto da cinque giorni a causa di una forte influenza è rimasta senza più nulla da mangiare. Vivendo da sola e non avendo familiari né persone di riferimento, si è rivolta ai carabinieri chiedendo aiuto. Quando la chiamata è arrivata alla centrale operativa della Compagnia di Sacile, il militare di turno, compresa la gravità del caso, si è immediatamente attivato.