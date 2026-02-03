Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | Scaricata in pronto soccorso da un'auto, poi scappata

Viveva proprio nel quartiere Ponticelli, nel rione Conocal dove è stata accoltellata, Ilenia Musella. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne sarebbe stata coinvolta in una lite avvenuta per strada, al culmine della quale sarebbe stata aggredita. Da una prima analisi del cadavere, la dimensione della ferita sarebbe compatibile con la lama di un coltello da cucina. Non è ancora chiaro se a sferrare il fendente sia stato un uomo o una donna, anche perché nella zona non ci sono telecamere. La polizia sta interrogando i familiari della giovane e alcuni potenziali testimoni.