Vacanze, gli italiani fanno il mutuo per andare al mare: le domande sarebbero 70 mila

Un mutuo anche per le vacanze

. È la strada scelta da molti italiani che, nonostante l'inflazione e il caro vita, non sono disposti a rinunciare alla villeggiatura in mare o in montagna per l'estate 2022: sarebbero già 70 mila le richieste di finanziamento per concedersi una settimana su un'isola greca o alle Maldive.

In media, chi si affida a un prestito per le vacanze, chiede circa

6 mila euro

4 anni

107 euro

da restituire incon una rata mensile che si aggira intorno ai. Un'idea alternativa che sembra stia prendendo piede soprattutto tra i giovani, ma non tutti sono d'accordo. Gli over 50, infatti, sembrano decisamente più orientati a rinunciare direttamente alle ferie: "Io non mi indebiterei mai", conclude una signora.