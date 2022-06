Caro vacanze, gli italiani pagheranno una media di 75 euro al giorno per l'ombrellone in spiaggia

Vacanze sempre più costose per gli italiani

"Morning News"

ombrellone e due lettini

75 euro

. Come analizzato a, i rincari hanno colpito in maniera molto pesante chi deciderà di trascorrere le proprie ferie prediligendo le spiagge: i prezzi lidi attrezzati, infatti, hanno subito un aumento del 10% e per unsi può arrivare a spendere fino aal giorno.

Dietro questi aumenti c'è anche il fatto che sono sempre meno i tratti di spiagge libere: secondo Lega Ambiente, infatti, le concessioni per gli stabilimenti balneari sono 12.166 in più, aumentate del 12,5% rispetto al 2018. A tutto questo, inoltre, si aggiungono i già noti rincari per il

carburante

pedaggi autostradali

5 milioni di italiani

e nei prossimi giorni ci saranno aumenti anche per i. Insomma una situazione sempre più difficile che porteràa rinunciare alle vacanze.