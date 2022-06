Autostrade, da fine giugno previsto un aumento tariffe dell'1,5%

Parliamo veramente di poco, ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero". Lo ha annunciato Roberto Tomasi, a.d. di Autostrade per l'Italia. "Ricordo che le nostre tariffe sono rimaste bloccate a partire dal 2018. In questi primi sei mesi abbiamo avuto un incremento importante in termini di costi dei materiali che varia, mediamente, dal 20 al 30%", ha spiegato Tomasi.

Quello dei rincari di energia e materie prime, ha sottolineato Tomasi, "è un problema serio. In questi primi sei mesi noi abbiamo avuto un incremento importante in termini di costi dei materiali che varia dal 20 al 30% mediamente, poi ci sono voci di prezzo con incrementi superiori anche a questo. Ma non può essere un meccanismo col quale blocchiamo i nostri investimenti. Anzi, dobbiamo continuare a investire nella speranza che poi ci sia anche un elemento speculativo in questa fase che possa in qualche modo rientrare, non possiamo non pensarlo".