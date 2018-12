Multe più salate dal primo gennaio 2019: le sanzioni aumentano del 2,2%

Multe più salate per gli automobilisti a partire dal primo gennaio 2019: le sanzioni, infatti, aumentano del 2,2% così come previsto da una norma automatica che prevede l'aggiornamento biennale degli importi, in base all'articolo 195 del Codice della Strada. "La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti", spiega l'Istat.