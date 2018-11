RC Auto, multe doppie e veicolo fermo per 45 giorni

E non è finita, perché chi viene beccato due volte a circolare senza assicurazione rischia la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni. In pratica, chi ha un furgoncino e ci lavora e non ha lʼRC Auto in regola… smette di lavorare. Anche perché unʼaltra pena accessoria è la sospensione della patente per due mesi. In sintesi: val la pena rischiare di circolare con un veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria? Soprattutto in considerazione del fatto che, nella maggior parte delle ex province italiane, i prezzi della RC Auto si sono considerevolmente abbassati.