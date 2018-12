Manovra, emendamento Lega: stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"

Stop all'emendamento alla Manovra introdotto alla Camera che prevede l'introduzione di una eco-tassa per le auto inquinanti e di incentivi per le vetture elettriche. A chiederlo un emendamento della Lega in commissione Bilancio del Senato che appare tra i segnalati dal Carroccio, e quindi tra le propposte considerate prioritarie dal gruppo. A firmarlo il capogruppo Massimiliano Romeo e tutti i componenti del gruppo della Lega.

"Come governo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, sulle auto come su altro. Se gli amici del M5S trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti", ha commentato il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia a margine dei lavori della commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, rispondendo a chi gli chiede dell'emendamento della Lega che cancella la ecotassa ma anche gli incentivi per le auto ecologiche.



M5s: il bonus deve restare - "Il bonus per le auto elettriche è una misura imprescindibile, deve rimanere e le risorse di copertura da qualche parte ci devono essere. Il malus non è una nuova tassa e comunque la nostra intenzione è non toccare le utilitarie. Stiamo cercando di rivedere il malus: arrivera' una riformulazione del governo". Così il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell'Orco (M5S) a ribattuto allo stop della Lega all'ecotassa.