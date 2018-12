Manovra, Lega-M5s: ecobonus fino al 2021, sismabonus fino al 2024

M5s e Lega puntano ad estendere nel tempo l'ecobonus e il sismabonus, già confermati nella legge di bilancio. Con un emendamento presentato al Senato, la maggioranza propone di estendere gli sconti fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 2021 (anziché al solo 2019 come da testo originario della Manovra) e quelli per la messa in sicurezza antisismica fino al 2024 (oggi al 2021).