Multe ai pedoni "rapiti" dal cellulare, a Sassari è un successo: meno incidenti 

La "lotta" agli smombie, da smartphone e zombie, a Sassari è iniziata due anni fa: dal 2018 il capoluogo sardo ha seguito la scia di molte città del mondo (da New York a Honolulu) per limitare i danni dei pedoni che camminano in strada troppo distratti dal cellulare. Ad oggi, quelle misure si sono rilevate un successo: 150 contravvenzioni il primo anno, 134 nel 2019 con una drastica riduzione del numero di incidenti. "Il nostro obiettivo non è sanzionare - spiega il comandante della polizia Municipale di Sassari, Gianni Serra - ma educare".