Bolzano, "paratesta" sui pali per chi cammina guardando il cellulare

Sulle strade di Bolzano, in Trentino Alto Adige, sono comparsi dei " paratesta " fucsia intorno ai pali della luce o dei cartelli stradali per proteggere chi cammina guardando il cellulare. Si tratta di una campagna, chiamata #staysmart, voluta dalla Provincia di Bolzano allo scopo di lanciare un messaggio di sensibilizzazione per il corretto utilizzo del telefono.

Bolzano, ecco i "paratesta" sui pali per chi cammina guardando il cellulare Guerrilla e viralità con #staysmart Sono comparsi ieri, su pali della luce e cartelli stradali del centro di Bolzano, paracolpi fucsia con l'immagine di un omino in movimento, intento a guardare il cellulare. Sotto si legge https://t.co/LXBS5uQOpY | https://t.co/jpON8pXYjd pic.twitter.com/d57eHgkYd5 — doc (@doc_bz) 12 febbraio 2019

Attraverso il sito web indicato sui "paratesta", i cittadini del capoluogo altoatesino potranno trovare 5 consigli per fare buon uso del telefono. Il primo è quello di scegliere il Wi-Fi per contribuire a diminuire drasticamente l’inquinamento elettromagnetico con la stessa qualità di navigazione. Il secondo è quello di tenere il telefono spento, o in modalità "aereo" durante la notte, per evitare inutili emissioni.



E ancora: non usarlo mentre si guida, evitare di diventarne dipendenti ma, al contrario, essere consapevoli che in situazioni di pericolo può diventare uno strumento fondamentale per salvare la vita.