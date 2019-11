Istat, nel 2018 612 pedoni travolti e uccisi

Una strage ogni anno. Sono oltre 21mila i pedoni investiti ogni anno. Centinaia uccisi mentre attraverso le strisce pedonali. Nel 2018 sono stati 612 i morti: di tutte le vittime della strada una su cinque era un pedone. In pratica undici ogni settimana. Un dato in crescita rispetto al 2017.

Vite spezzate, finite sull'asfalto, un lenzuolo bianco a coprire i corpi senza vita. Fra le ultime in ordine di tempo un sacerdote di 84 anni, falciato da un'auto pirata a Pisa mentre stava attraversando. Una strage. Ogni anno, sono oltre 21mila i pedoni investiti

L'Istat ha rilevato che distrazione, mancato rispetto delle regole di precedenza e velocità sostenuta restano le prime tre cause di incidente. Insieme all'uso improprio di cellulari e al mancato rispetto della segnaletica. Cifre che collocano il nostro Paese nella lista nera degli Stati dove gli automobilisti sono più indisciplinati e irrispettosi delle regole. Roma detiene il triste primato dei pedoni falciati sulle strade, 57 le vittime nel 2018. Seguita da Milano con 24 e Torino con 12 . E quest'anno sembra andare ancora peggio. Nei primi mesi del 2019 le vittime sono già 24, fra buche, strisce pedonali sbiadite e parcheggi selvaggi che non permettono di vedere dove si attraversa. Per i pedoni è sempre piu' pericoloso.