Pavia, 84enne contromano in tangenziale: tre feriti 

Un automobilista di 84 anni ha provocato un incidente, lungo la tangenziale ovest di Pavia, nel quale sono rimaste ferite in tutto tre persone. L'anziano ha imboccato, per errore, la strada contromano ed è andato a sbattere contro due auto che provenivano dalla direzione opposta. Oltre all'84enne, sono rimasti feriti anche un uomo di 34 anni e una donna di 59. Sono stati portati al Policlinico San Matteo: le loro condizioni non sono gravi.