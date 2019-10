Bari, guidava con due cellulari: con uno chiamava, con l’altro chattava

E’ stato sorpreso mentre guidava con ben due cellulari : con uno stava facendo una chiamata e con l’altro chattava. E’ accaduto a Bari , dove la rete delle “Aquile” della polizia locale effettua regolari controlli per evitare che gli autisti utilizzino i telefoni senza adottare le prescrizioni del Codice della strada. Nel giro di poche ore, venerdì 25 ottobre le forze dell'ordine hanno fermato ben 23 conducenti, tutti al telefono mentre guidavano. Per loro è scattata la sanzione da 165 euro e l'addio a 5 punti della patente.

L’automobilista che ha lasciato senza parole gli agenti, procedeva sulla tangenziale SS. 16 in direzione nord, facendo “uso durante la guida di due apparecchi telefonici, impegnando per il loro utilizzo le due mani”, come riporta il verbale. Ma per provocare un incidente ne basta anche un solo: “La distrazione per l’indebito utilizzo dei telefonini - spiega il comandante della polizia locale Michele Palumbo - è statisticamente diventata la prima causa di sinistri stradali con lesioni gravi o mortali”.