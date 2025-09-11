Trovato il "motore" del bradisismo in atto ai Campi Flegrei: è tra i 2,7 e i 4 km di profondità

Esplosioni di questo tipo porterebbero, spiega Principe, in sostanza alla possibile "formazione di colate di fango bollente e detriti che si riverserebbero rapidamente al di fuori dell’area sorgente, percorrerebbero i bassi morfologici e si dirigerebbero verso la linea di costa, come già successo in passato alla Solfatara". Si assisterebbe a fenomeni simili ogni qualvolta le rocce che coprono l'acquifero superassero il loro punto di resistenza ma quando questo rischia di accadere? Si possono prevedere certi fenomeni? Le esplosioni idrotermali sono difficili da prevedere, fanno sapere i ricercatori, "dato che in molti casi tali eventi non sono preceduti da precursori, oppure i precursori sono pochi e troppo vicini all'evento". Ciò che è certo è che il pericolo di simili eventi permane, almeno fino a quando l'acquifero resterà pressurizzato.