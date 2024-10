È morto Sammy Basso, ha fatto conoscere all'Italia la progeria

Nel 2007 è entrato a far parte del primo studio clinico condotto dalla Progeria Research Foundation (PRF), testando il farmaco sperimentale Lonafarnib. Il suo impegno nella ricerca scientifica lo ha portato a laurearsi nel 2018 in Scienze Naturali presso l’Università di Padova, con una tesi che esplorava la possibilità di curare la progeria attraverso l’ingegneria genetica. Nel 2019, ha affrontato un delicato intervento chirurgico per la sostituzione della valvola aortica, il primo al mondo su un paziente con progeria. Lo stesso anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2021 a Padova la seconda laurea in Biologia Molecolare.