Progeria, Sammy Basso nominato Cavaliere della Repubblica da Sergio Mattarella

"Questa onorificenza - ha continuato Sammy - non è merito di una sola persona, ma di tutti coloro che negli anni hanno lavorato sodo per dare vita a questa nostra missione. Non sono che un volto di tutto l'impegno e di tutta la perseveranza che in tanti abbiamo messo in gioco! L'obiettivo futuro? Coinvolgere sempre di più le istituzioni affinché comprendano l’importanza della ricerca scientifica e affinché si impegnino in questa grande missione".



Nell'ottobre 2005 è stato proprio Basso a volere fortemente la fondazione dell'Associazione Italiana Progeria, nata con lo scopo di informare le famiglie colpite dalla malattia, raccogliere fondi per la ricerca su di essa, e rendere la progeria più conosciuta.



A fargli i complimenti il presidente della Regione Veneto, in cui il giovane è nato, Luca Zaia: "Grande, grandissimo Sammy. Il Veneto è orgoglioso di te".