Padova, seconda laurea per Sammy Basso: dottore in Molecular Biology

Seconda laurea in tre anni per Sammy Basso. Il 25enne affetto da progeria e testimonial per questa rara sindrome "dell'invecchiamento precoce", ha concluso il suo percorso universitario a Padova ed è dottore magistrale in Molecular Biology. La seduta di laurea si è svolta in modalità telematica e in diretta streaming sul canale Youtube del Dipartimento di Biologia. Sammy ha difeso una tesi dal titolo "Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing".