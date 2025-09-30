Trovato morto in un canale nell'Oristanese, un fermo per omicidio | Sul movente, il sospetto di una lite social

L'ipotesi degli inquirenti è che i due potrebbero aver avuto precedenti attriti culminati nel delitto
È un giallo la morte di Claudio Manca, 49enne trovato venerdì scorso privo di vita con la sua bici in un canale di Terralba, nell'Oristanese. Perché quella che all'inizio era sembrata una morte provocata da un incidente stradale o da una caduta accidentale, potrebbe essere invece un delitto. I carabinieri hanno infatti fermato un conoscente della vittima accusandolo di omicidio. Sul movente, l'ipotesi è quella di una lite social sfociata poi nell'assassinio.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'uomo fermato sarebbe un ricco imprenditore. Durante la notte è stato portato in caserma per un lungo interrogatorio: sotto i riflettori ci sarebbero le ultime ore di vita del 49enne. L'ipotesi degli inquirenti è che i due potrebbero aver avuto precedenti attriti culminati nell'omicidio.
L'indagato avrebbe investito con l'auto la bicicletta su cui viaggiava Manca, facendolo precipitare nel canale e allontanandosi senza prestare soccorso. Il presunto autore del delitto considerava Manca il mandante o l’esecutore di un attentato ai suoi danni e lo avrebbe più volte accusato nel corso di dirette social. Rinviata, e non ancora fissata, la data dell'autopsia per chiarire le cause della morte.
