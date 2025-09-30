Trovato morto in un canale nell'Oristanese, un fermo per omicidio | Sul movente, il sospetto di una lite social

È un giallo la morte di Claudio Manca, 49enne trovato venerdì scorso privo di vita con la sua bici in un canale di Terralba, nell'Oristanese. Perché quella che all'inizio era sembrata una morte provocata da un incidente stradale o da una caduta accidentale, potrebbe essere invece un delitto. I carabinieri hanno infatti fermato un conoscente della vittima accusandolo di omicidio. Sul movente, l'ipotesi è quella di una lite social sfociata poi nell'assassinio.