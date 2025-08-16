Ancora un morto nell'Adda: 20enne si tuffa e non riemerge

Un 20enne si è tuffato nell'Adda e non è riemerso. Il giovane, recuperato senza sensi, è morto a Montanaso Lombardo (Lodi). Si tratta del secondo caso in due giorni nel tratto del fiume Adda che scorre nel Lodigiano: venerdì è morto in ospedale un 16enne che si era tuffato a Merlino, a 30 chilometri di distanza dalla tragedia di oggi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo in fondo al fiume. Inutili i tentativi di rianimazione.