Lodi, ripescato nell'Adda: sedicenne muore in ospedale

Il ragazzo era egiziano e si chiamava Karim Hamed Mandi. Era un minore non accompagnato in Italia e risiedeva in una Comunità a Spino d'Adda, nel Cremonese. I soccorritori, per primi i Vigili del Fuoco di Lodi, hanno fatto di tutto per salvargli la vita, iniziando loro per primi continue manovre di Rianimazione fino a quando, sul posto, non è arrivato il soccorso sanitario. Sulla scorta delle indagini dei carabinieri di Lodi, la Procura ha aperto un fascicolo sulla morte del giovane.