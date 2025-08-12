Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
DUE MESI FA UN'ALTRA VITTIMA

L'Aquila, si tuffa nel lago Sinizzo e annega: morto un giovane di 21 anni

12 Ago 2025 - 17:14
© Ansa

© Ansa

Un giovane è morto annegato in Abruzzo dopo essersi tuffato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila). La vittima è uno studente di 21 anni dell'università di Pisa, di origini tunisine. Era al lago in gita con il fratello e alcuni amici e, dopo pranzo, si è tuffato in acqua: non è più tornato a galla, probabilmente per una congestione. Sono subito stati chiamati i soccorsi: sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. A giugno un altro giovane era annegato nello stesso lago: Rahmat Hussain, 21 anni, pakistano, risiedeva a L'Aquila. 

lago
l'aquila

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri