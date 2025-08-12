L'Aquila, si tuffa nel lago Sinizzo e annega: morto un giovane di 21 anni

Un giovane è morto annegato in Abruzzo dopo essersi tuffato nel lago Sinizzo, a San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila). La vittima è uno studente di 21 anni dell'università di Pisa, di origini tunisine. Era al lago in gita con il fratello e alcuni amici e, dopo pranzo, si è tuffato in acqua: non è più tornato a galla, probabilmente per una congestione. Sono subito stati chiamati i soccorsi: sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. A giugno un altro giovane era annegato nello stesso lago: Rahmat Hussain, 21 anni, pakistano, risiedeva a L'Aquila.