Morte di Satnam Singh, l'imprenditore a giudizio immediato per omicidio

Per la morte di Satnam Singh, bracciante indiano 31enne, l'imprenditore Antonio Lovato sarà processato per omicidio volontario con giudizio immediato davanti alla Corte d'assise del Tribunale di Latina. L'udienza è stata fissata per il primo aprile dopo che i giudici hanno accolto la richiesta della Procura. Singh venne abbandonato in strada con un braccio amputato e morì successivamente in ospedale. Aveva avuto un terribile infortunio sul lavoro nell'azienda di Lovato che, anziché portarlo in ospedale o chiamare i soccorsi, lo aveva fatto salire sul furgone per poi lasciarlo davanti a casa sua.