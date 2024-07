Morte di Satnam Singh, arrestato il titolare dell'azienda di Latina | La Procura: "Se soccorso, si sarebbe potuto salvare"

Nell'ordinanza il giudice ha ricostruito quanto avvenuto il 17 giugno a Cisterna di Latina. Per il magistrato "è Antonello Lovato che, contrariamente a quanto dovuto, carica il corpo nel furgone e separatamente l'arto amputato e, sempre Lovato, abbandona il corpo e l'arto a via Genova, dandosi alla fuga". Per il Tribunale di Latina è di tutta evidenza la circostanza per la quale l'indagato "non voleva la morte del suo bracciante indiano, ma per la condotta posta in essere e le lucide modalità operative (sconfessate solo delle sue dichiarazioni, a tenore delle quali avrebbe agito nei termini descritti perché sotto shock), Lovato ha ragionevolmente previsto il probabile decesso del Satnam, accettando consapevolmente il rischio". Le condizioni del bracciante "in stato di semi incoscienza, con un braccio amputato e copiosa perdita ematica, rendono, per la valutazione di chiunque, inevitabile l'evento mortale, soprattutto in assenza di un repentino intervento sanitario".