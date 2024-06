Latina, il medico indiano costretto a lavorare nei campi: "Ho perso un occhio in serra, il padrone non mi ha soccorso ed è andato a pranzo"

"Era un giovedì, tarda mattina. Con il padrone stavamo cambiando la plastica della serra - racconta in un'intervista a Repubblica -. Diceva di fare veloce, più veloce. Una bestemmia e un urlo, una bestemmia e un ordine". Basta un attimo e una plique della serra gli entra nell'occhio. "Un dolore atroce. Mio padre era vicino a me, ha capito subito la gravità. Ha chiesto di chiamare l'ambulanza". Come per Satnam, anche in questo caso il padrone dice no. "Ha detto che bastava andare in casa a medicarsi. Abbiamo chiesto se ci accompagnava in auto all'ospedale di Fondi, pochi chilometri. Alla dodicesima telefonata ha risposto e ha detto che non poteva, stava pranzando".