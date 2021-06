Morte Michele Merlo, l'Ausl di Bologna: "Processi clinici e assistenziali adeguati"

E' morto a 28 anni il cantante di "Amici" Michele Merlo IPA 1 di 10 IPA 2 di 10 IPA 3 di 10 IPA 4 di 10 IPA 5 di 10 IPA 6 di 10 IPA 7 di 10 IPA 8 di 10 IPA 9 di 10 IPA 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'Ausl di Bologna ha completato e consegnato alla magistratura i risultati dell'audit interno relativo alla morte di Michele Merlo, il giovane cantante deceduto all'ospedale Maggiore per un'emorragia dovuta a una leucemia fulminante. L'audit, condotto sulla base dei documenti disponibili e delle testimonianze dei professionisti coinvolti, "ha evidenziato - dice l'Ausl - alcune criticità sotto il profilo organizzativo rispetto all'ospedale di Vergato, ma non di particolare gravità, confermando invece, in tutti i momenti, l'adeguatezza dei processi clinici e assistenziali".