Morte Michele Merlo, la famiglia: "Non abbiamo promosso raccolta fondi "

La famiglia di Michele Merlo, il cantante 28enne morto a causa di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante, chiarisce che "non ha promosso nessuna richiesta di donazioni in memoria del proprio figlio". I genitori desiderano comunque "ringraziare quanti in questi giorni hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto e tutti coloro che spontaneamente hanno creato raccolte fondi per ricordarlo".