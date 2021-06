Michele Merlo, aperta un'inchiesta per omicidio colposo dopo la denuncia della famiglia

La Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta contro ignoti per il reato di omicidio colposo per accertare le modalità della morte di Michele Merlo , il cantante scomparso a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. I familiari hanno deciso di "chiedere alla magistratura di svolgere le necessarie indagini". Con l'apertura del fascicolo verrà predisposta l' autopsia sul corpo del ragazzo.

In una nota i genitori spiegano di voler "verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio". "Assistiti dai propri consulenti e legali - prosegue il comunicato - procederanno in mattinata a depositare la formale denuncia necessaria per chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche".





La decisione dei genitori dell'artista vicentino, già concorrente di "X Factor" e di "Amici" e scomparso la sera del 6 giugno scorso, è legata all'avvio di una indagine interna da parte dell'Ausl di Bologna per ricostruire la vicenda e chiarire, "quanto successo nei giorni e nelle ore precedenti al ricovero presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna".

Ad ogni modo "Domenico e Katia, padre e Madre di Michele intendono ringraziare tutto il personale medico, paramedico e i dirigenti del reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna per la professionalità e umanità dimostrata nelle terribili ore che hanno preceduto la morte del proprio figlio. Approfittano di questo comunicato - è la chiosa - anche per informare che la data delle esequie verrà comunicata solo dopo che l'autorità giudiziaria avrà deciso quali azioni intraprendere".



Il ricordo della madre - "Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita", ha scritto sui social la signora Merlo, svelando quindi il brano che piaceva di più al figlio: "Nuvole Bianche" di Ludovico Einaudi.