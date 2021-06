Peggiorano le condizioni di Michele Merlo, la famiglia: "Andò in pronto soccorso, ma lo rispedirono a casa"

Instagram

"I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora". Lo fa sapere la famiglia di Michele Merlo, in arte Mike Bird, l'ex concorrente di "Amici" ricoverato a Bologna per una emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. "Mercoledì si era recato in pronto soccorso", denunciano i parenti, ma, "probabilmente scambiando i sintomi per una banale forma virale, lo avevano rispedito a casa".