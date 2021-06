Michele Merlo in condizioni critiche, il padre rompe il silenzio: "Speranze ridotte al lumicino"

Ore di apprensione per Michele Merlo , ricoverato in gravissime condizioni a Bologna per un'emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. Il padre del cantante ha parlato al Tg di Bassano, dicendo che il ragazzo dopo stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, "ora è in coma farmacologico, ma le speranze di una sua ripresa sono ridotte al lumicino".

Leggi Anche Il cantante di "Amici" Michele Merlo in gravi condizioni per una emorragia cerebrale

Il 28enne cantante, conosciuto come Mike Bird, è stato concorrente di "X Factor" e "Amici" di Maria De Filippi nel 2017. Secondo quanto diramato dalla famiglia "è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa". La mamma di Merlo ha rilasciato una dichiarazione invitando tutti a pregare per il figlio.

Pochi giorni fa Michele aveva messo in allarme i tanti fan rivelando sul suo profilo Instagram: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?".

Inanto sui social non si contano i messaggi di affetto e incoraggiamento da parte di fan, colleghi, ex allievi di Amici. A partire da Emma Marrone, sua coach del talent di Canale5, che su Twitter ha scritto: "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!", passando per Ermal Meta, giurato di quella edizione, Francesco Facchinetti e Aka7even. Tra i suoi compagni di viaggio nel talent, Riki ha scritto su Instagram: "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te".