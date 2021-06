Il cantante di "Amici" Michele Merlo in gravi condizioni per una emorragia cerebrale 

Il cantante Michele Merlo , lanciato da "Amici" nel 2017, con il nome d’arte di Mike Bird è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il giovane, 28 anni, si trova nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove "è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa", come si legge nel comunicato ufficiale della famiglia.

"Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?", aveva scritto pochi giorni fa Mike Bird sul suo profilo Instagram e il post aveva messo i tanti fan in allarme. Quegli stessi fan che adesso sono in apprensione per le condizioni del cantante. Sotto a quel post adesso sono molti i messaggi di incoraggiamento da parte di amici, colleghi e follower, tra loro anche Federico Rossi (il celebre cantante del duo Benji & Fede) che scrive: “Forza anima libera" e sul suo profilo ha condiviso una story Instagram con una canzone di Merlo ("Tutto per me"), taggando diversi amici: "Tutti per te".