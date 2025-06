Brindisi, muore a 15 anni dopo una febbre: indagini sul decesso di Jennifer Pagliara

Arrivata a Lecce, Jennifer viene immediatamente sottoposta a supporto respiratorio e trasfusioni. I medici osservano l’insorgere di sintomi compatibili con la CID: coaguli che ostruiscono vasi sanguigni e allo stesso tempo sanguinamenti interni. Nonostante il massimo impegno dello staff, la giovane non reagisce. In poche ore entra in shock emocoagulativo. Viene isolata in rianimazione, circondata dai monitor e dai dispositivi di supporto: respiratore, flebo e pompe di infusione. All’alba del secondo giorno, il cuore di Jennifer si ferma. La Procura di Lecce apre subito un’inchiesta e ordina l’autopsia. Gli inquirenti acquisiscono la cartella clinica, interessati ai tempi di diagnosi, alla tempestività delle cure e all’applicazione dei protocolli per la CID. Il tragico lutto scuote Squinzano: la scuola del liceo linguistico sospende le lezioni e dichiara lutto cittadino. Il sindaco ricorda Jennifer come "una ragazza piena di vita e sorrisi". In paese, la famiglia – papà, mamma e tre fratelli – vive il dolore e attende verità.