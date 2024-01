Febbre alta e brividi: bambina di 5 anni muore all'ospedale di Padova per quattro virus

La piccola è deceduta all'ospedale di Padova. La famiglia, residente in un comune della provincia, l'aveva portata d'urgenza al nosocomio con febbre alta ; nei giorni precedenti il padre era stato colto da influenza . Il decesso, secondo quanto avrebbero accertato i sanitari, non è correlato all'influenza stagionale ma sarebbe da imputare a quattro virus che l'hanno colpita causando un' emorragia cerebrale e intaccandole gli organi.

Beatrice Angela Gobbo, nata il 24 maggio 2018 ad Abano, e residente a Veggiano con mamma Francesca e papà Giovanni, entrambi 43enni, aveva solo 5 anni, non aveva patologie pregresse, ed è morta senza un vero perché. I medici del reparto di Terapia intensiva pediatrica di Padova hanno provato a fare di tutto nei due giorni di ricovero, ma non sono riusciti a salvarla.

Secondo quanto ricostruito da PadovaOggi, il 31 dicembre sera si sarebbe dovuta svolgere a Veggiano, a casa della famiglia Gobbo, una cena con altre due coppie di amici e i rispettivi figli, i migliori amici di Beatrice Angela. Il papà della bambina, però, il 30 dicembre aveva accusato un attacco febbrile che l'aveva costretto a letto. Di qui la scelta di fare festa a casa di una delle due famiglie che dovevano partecipare a Veggiano al veglione di fine anno. Alla festa c'è andata Beatrice Angela con mamma Francesca.

Il giorno dopo, primo giorno dell'anno, la bambina era andata al cinema. Poi, il rientro a casa e una sensazioni di stanchezza. Poco dopo, è sopraggiunta la febbre. Poi i brividi, la paura, l'angoscia. Dal pronto soccorso pediatrico, interpellato dalla famiglia, il consiglio ai genitori accompagnare la figlia in ospedale per una visita. Poco dopo, però, la situazione è precipitata e la piccola si è sentita male. A Veggiano è arrivata l'ambulanza, con automedica al seguito. E' stata stabilizzata e trasportata in ospedale.

Con il passare delle ore sono subentrate complicanze: un'emorragia cerebrale e l' "aggressione" di quattro virus oscuri. Per Beatrice Angela non c'è stato scampo. Distrutti dal dolore, i genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi, ma accertamenti clinici hanno evidenziato come i virus che hanno colpito Beatrice Angela le avevano intaccato tutti gli organi in maniera irreparabile. Il 4 gennaio alle 12,45 è stato dichiarato il decesso.