Cremona, bimbo di 4 anni muore in ospedale: aperta un'indagine

La corsa al pronto soccorso

Il piccolo sarebbe stato portato in ospedale con sintomi apparentemente influenzali tra cui febbre, vomito, dissenteria e problemi respiratori. Era stato accompagnato in pronto soccorso insieme alla sorellina di 6 anni che, da quanto si apprende, lamentava gli stessi sintomi ma più lievi ed era stata dimessa senza complicanze, le condizioni del piccolo sarebbero peggiorate rapidamente. Al quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, il papà ha raccontato: “Mio figlio ha iniziato a stare male la sera del 23 dicembre come anche la sorellina. Entrambi avevano vomito, febbre e mal di pancia, come capita a tanti bambini in questo periodo. E, infatti, quando il 24 dicembre siamo andati la prima volta al pronto soccorso, c’erano altri bambini in quelle condizioni. Ci hanno mandati a casa, dandoci solo degli integratori”.