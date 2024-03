Piacenza, bimba muore dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso

Una bimba di nove mesi è morta dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

La piccola aveva passato la notte in osservazione, con la febbre alta e problemi respiratori, e prima dell'alba era stata mandata a casa. Ma le sue condizioni di salute sono subito peggiorate. I genitori hanno quindi allertato i medici del 118, che una volta arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.