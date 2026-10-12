David Rossi (Mps), commissione d'inchiesta: "Una persona nel vicolo ha atteso che morisse, tutto organizzato: pensiamo alla 'ndrangheta"
La conclusione del presidente Vinci dopo l'audizione dei Ris con il video da cui si deduce la presenza di qualcuno che "non può essere un passante"
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"Grazie al lavoro dei Ris abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che David Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso". Lo ha detto il presidente della Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione dei Ris in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che "non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo". "Quasi conclusa la ricostruzione fatti: non è stato un omicidio d'impeto, ma una o due persone si sono assicurate che morisse. Un'azione così deve essere messa in atto da almeno quattro o cinque persone, è stata una cosa organizzata. Pensiamo alla 'ndrangheta", ha aggiunto Vinci.
Commissione d'inchiesta: "Pensiamo alla 'ndrangheta"
"Noi, con il passo di oggi, abbiamo quasi concluso la ricostruzione dei fatti. Oggi è tutto chiaro, a parte i nominativi. Deve essere un'organizzazione, abbiamo degli elementi che ci spingono verso la 'ndrangheta della bassa Lombardia", ha detto il presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci.
Ris: qualcuno era presente quella sera in vicolo Rocca Salimbeni
Almeno una persona, dunque, era presente alle 20.04 in vicolo Monte Pio, dietro Rocca Salimbeni, a Siena, la sera della morte di David Rossi, precipitato poco prima delle 20 del 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio al Monte dei Paschi e per scendere dall'ufficio di Rossi e arrivare fino al vicolo "occorrono esattamente 4 minuti". Lo ha sostenuto il tenente colonnello Adolfo Gregori, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, dopo aver mostrato un video nel corso di un'audizione alla Commissione, video dal quale i Ris dell'Arma dei Carabinieri hanno dedotto la presenza di un uomo nel vicolo Monte Pio, alle spalle di Rocca Salimbeni, quella tragica sera a Siena.
L'audizione in Commissione di Adolfo Gregori
"Possiamo osservare 12 eventi, passaggi di fari nella strada limitrofa, via De Rossi, e in un passaggio si vede una forma antropomorfa, in particolare l'ombra delle gambe di un uomo sulla parete di marmo in fondo al vicolo. Abbiamo ipotizzato la presenza di qualche soggetto all'ingresso del vicolo, e questi eventi li abbiamo riscontrati dalle 20.04 alle 20.14, la sera del 6 marzo 2013", ha aggiunto Gregori.
"Dopo la caduta, - ha continuato Gregori - David Rossi continua a muovere testa e arti fino alle 20.17, poi si continua a notare il rigonfiamento del torace per la respirazione fino alle 20.20. Ma qualcuno era presente nel vicolo già dalle 20.04". Rispondendo alle domande dei parlamentari, Gregori ha poi aggiunto di aver verificato personalmente che "per scendere dall'ufficio di Rossi e arrivare fino al vicolo "occorrono esattamente 4 minuti".