David Rossi, la Commissione d'inchiesta: "Non fu suicidio, venne ucciso"

David Rossi è stato ucciso, non si è tolto la vita. Lo ha scritto la Commissione parlamentare di inchiesta nella relazione intermedia sull'attività svolta in merito al decesso dell'ex capo comunicazione di banca Mps, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese. Una conclusione, quella che Rossi "sia stato vittima di un'azione con l'intervento di soggetti terzi", a cui la Commissione è giunta alla luce delle perizie a firma Alfonso Gregori e Robbi Manghi. La relazione è stata approvata all'unanimità.