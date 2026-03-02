Morte di David Rossi, il presidente della commissione d'inchiesta: "La procura ha riaperto indagini"

La richiesta degli atti, secondo quanto si apprende, sarebbe firmata dai pm del tribunale di Siena Siro De Flammineis e Niccolò Ludovici e sull'operato della magistratura rimane il più stretto riserbo. "Anche se la Commissione d'Inchiesta ha finalità diverse e parallele a quelle della magistratura, cioè accertare la verità per un interesse pubblico diffuso e non per fini giudiziaria, è giusto e fa piacere che il nostro lavoro serva a perseguire anche i colpevoli" sottolinea Vinci.