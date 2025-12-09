Morte David Rossi, la commissione: "La pista è quella dell'omicidio"

Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, riferisce gli ultimi riscontri emersi dalla perizia esposta dal tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi. Le analisi si concentrano sulla dinamica della caduta, sulla resistenza del cinturino dell'orologio che l'ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi indossava e sull'origine delle lesioni al polso sinistro. Secondo Vinci, alla luce degli elementi presentati, "la pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza di altro reato". Il presidente aggiunge inoltre che "sicuramente l'hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create".