È morto Alberto Franceschini, assieme a Renato Curcio e Mara Cagol fu fondatore delle Br

Il 5 settembre 1974 i carabinieri guidati dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, grazie all’infiltrazione dell’ex missionario Silvano Girotto - ribattezzato "Frate Mitra" - arrestarono Franceschini e Curcio in una cascina vicino a Pinerolo. Condannato a oltre 60 anni di carcere per banda armata, sequestro e omicidio, il brigatista si dissociò dalla lotta armata nel 1982 e uscì definitivamente di prigione nel 1992. Dopo la scarcerazione Franceschini si trasferì a Roma, dove diresse una cooperativa legata all’Arci, impegnata nell’inserimento lavorativo di migranti e detenuti. Il suo nome riapparve sulle cronache nel febbraio 2024, quando fu identificato dalla Digos alla commemorazione milanese per Alexei Navalny.