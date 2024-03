Brigate Rosse: morta Barbara Balzerani, partecipò al sequestro Moro

Balzerani prese parte a numerosi omicidi orditi delle Brigate Rosse, compreso quello di Girolamo Minervini, e all'agguato di via Fani. Nel 1981 partecipò al sequestro del generale della Nato James Lee Dozier. La donna fu tra gli ultimi brigatisti a essere arrestati: fu catturata il 19 giugno 1985, assieme a Gianni Pelosi. Per questo venne soprannominata la "primula rossa". Pur non pentendosi della sua militanza estremista, nel 1993 dichiarò di provare rammarico per i tanti che furono colpiti dal terrorismo e nel 2003 criticò l'attività delle cosiddette Nuove Br. Nel 2006 le fu stata concessa la libertà condizionale. Tornò libera, dopo aver scontato la pena, nel 2011.

L'annuncio della morte su Facebook: "Ciao Barbara"

"Ciao Barbara, comunista rivoluzionaria, scrittrice, più semplicemente e soprattutto 'sorella a me', come mi dicevi, come ci dicevamo, una delle tante cose di cui ti sono per sempre grata". Così su Facebook l'autrice Silvia De Bernardinis ha informato della morte di Barbara Balzerani. "Verrà il momento delle parole che ora non escono, troppo forte il dolore. Grazie di tutto, proprio tutto, niente escluso. Della tua passione e del cuore che ci hai sempre messo. Non smetterai di esserci a fianco, di parlarci, in ogni increspatura della storia, in ogni suo improvviso e inaspettato cambiamento di scenario".