Pena estinta per l'ex terrorista rosso Raffaele Ventura, può rientrare in Italia

La Corte milanese ha spiegato che, come da istanza del difensore, "allo stato risulta integrato il presupposto temporale per l'estinzione anche della detta pena residua", cioè 14 anni. È estinta in applicazione dell'articolo 172 codice penale, secondo cui la pena della reclusione "si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni', tempo che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza". Dalla sentenza passata in giudicato nel 1996 sono dunque trascorsi 28 anni, il doppio della pena di 14 che era stata inflitta.